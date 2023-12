Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Dieb entwendet Wertgegenstände aus Spind

Bestohlener kann Polizei zum Diebesgut lotsen

Ulm (ots)

Am Samstag stellte gegen 21.40 Uhr ein Gast in einem Schwimmbad fest, dass seine Wertgegenstände aus seinem Spind im Saunabereich entwendet wurden. Da keine Aufbruchspuren vorhanden waren, konnten die Polizisten feststellen, dass man mit verschiedenen Spindschlüsseln diverse Spinde öffnen kann. Nachdem der Diebstahl aufgenommen war, ging der 29-jährige Geschädigte heim und versuchte sein ebenfalls entwendetes Handy zu orten. Hierbei führte ihn die Ortung nach Ochsenhausen an einen Altkleidercontainer. Er verständigte erneut die Polizei. Diese kam vor Ort und forderte die Feuerwehr zum Öffnen des Containers an. In dem Container wurden dann auch die meisten Teile des Diebesgutes aufgefunden. Die Biberacher Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Nummer 073514470 entgegen.

+++++++++++++++++++++ 2463549

