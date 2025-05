POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Massiver Verstoß bei Geschwindigkeitskontrolle

Delmenhorst (ots) - Eine Autofahrerin wurde am Donnerstag, 08. Mai 2025, 07:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg leicht verletzt. Zur Unfallzeit war ein 55-jähriger Mann aus Wardenburg mit einem Mazda auf der Oldenburger Straße in Richtung Sage unterwegs und bog nach links in die Wikingerstraße ab. Dabei übersah er den Kleinwagen einer 54-Jährigen aus ...

mehr