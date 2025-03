POL-LB: Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Diebstahl auf Waldspielplatz

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (11.03.2025) zwischen 15:30 Uhr und 15:55 Uhr in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim-Bissingen. Der Unbekannte touchierte mutmaßlich beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Supermarkts einen dort geparkten Mercedes im rechten Heckbereich. Ohne ...

mehr