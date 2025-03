Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (10.03.2025) zwischen 08:30 Uhr und 13:00 Uhr in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Rangieren einen geparkten Pkw der Marke Great Way Motors. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der unbekannte Unfallverursacher seine Fahrt fort. ...

mehr