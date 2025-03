Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fiat gerät mehrfach in den Gegenverkehr - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Böblingen gegen einen 28-jährigen Fiat-Fahrer, der am Dienstag (11.03.2025) gegen 21:45 Uhr im Bereich der Herrenberger Straße bzw. der Kreisstraße 1077 in Böblingen unterwegs war. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 28-Jährige auf seiner Fahrt in Richtung der Autobahnanschlussstelle Ehningen durch seine unsichere und sehr langsame Fahrweise aufgefallen sein. Dabei geriet er auch mehrfach auf die Gegenspur. Laut einer Zeugin, die sich hinter ihm befunden hat, habe er aufgrund dessen ruckartig zurück auf seine Spur lenken müssen. Im weiteren Verlauf fuhr er auf die Bundesautobahn 81 (BAB 81) in Richtung Singen auf. Wie sich seine Fahrweise auf der Autobahn fortsetzte, ist bislang nicht bekannt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen traf eine alarmierte Streifenwagenbesatzung den Fiat in Gärtingen an. Der 28-Jährige wurde im weiteren Verlauf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Ursache für die auffällige Fahrweise ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Böblingen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und insbesondere auch Geschädigte, die von der Fahrweise des Fiat-Lenkers gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

