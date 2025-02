Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nachtrag zur Meldung "Melle/Westerhausen: Raubüberfall auf Lebensmittelgeschäft in der Osnabrücker Straße - Polizei sucht Zeugen"

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Montagabend (20.01.2025) ein Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft in der Osnabrücker Straße in Melle.

Zur alten Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5953685

Der abgebildete Pullover ist im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu dem Überfall aufgefunden worden. Wer kann Hinweise zu diesem auffälligen Kleidungsstück geben?

Hinweise bitte an die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2115, die Polizei Melle unter 05422/92260 oder zur Geschäftszeit an 0541/327-3203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell