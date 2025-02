Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Unfallflucht in Georgsmarienhütte - Polizei sucht Zeugen (FOTO)

Osnabrück/Georgsmarienhütte (ots)

Am Sonntagabend (23.02.2025) kam es in Alt-Georgsmarienhütte zu einer Unfallflucht. Gegen 18:35 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Pkw auf der "Oberen Findelstätte" in Richtung "Hindenburgstraße". Nach der Einmündung "Am Findling" fuhr das Fahrzeug an einem geparkten, grauen VW Passat vorbei. Dabei berührte der PKW dessen linken Außenspiegel mit seinem rechten Außenspiegel. Beide Außenspiegel wurden beschädigt. Der Fahrer hielt nicht an und fuhr weiter.

Am Unfallort verblieb eine auffällige Außenspiegelabdeckung eines silbernen VW Golf oder VW Touran. Diese war bereits vor dem Unfall mehrfach mit schwarzem und silbernem Klebeband notdürftig repariert worden. Die Polizeibeamten stellten das Fahrzeugteil sicher.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas über das silberne Fahrzeug mit dem auffällig reparierten rechten Außenspiegel wissen. Wer den Unfallhergang oder das flüchtige Fahrzeug beobachten konnte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05401/83160 bei der Polizei Georgsmarienhütte zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell