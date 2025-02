Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Verkehrsunfallflucht in der Goldstraße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Dienstagvormittag kam es in der Goldstraße Ecke Theodor-Gessner-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 34-jährige Radfahrerin befuhr gegen 11.35 Uhr die Theodor-Gessner-Straße und beabsichtigte in die Goldstraße nach rechts einzubiegen. Hierbei übersah sie einen bislang unbekannten E-Scooter- Fahrer, welcher die Goldstraße linksseitig in Richtung Kreuzstraße befuhr. Es kam zur Kollision und die Radfahrerin stürzte und verletzte sich hierbei leicht.

Der E-Scooter-Fahrer entschuldigte sich kurz und entfernte sich schließlich ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen vom Unfallort.

Der E-Scooter-Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- schwarzer E-Scooter (Kz. unbekannt)

- männlich

- 170-175 Zentimeter groß

- dunkle Kleidung

- dunkle Haare

Die Polizei Bersenbrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer geben können, sich telefonisch unter 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell