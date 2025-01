Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: Zwei Tatverdächtige nach Postdiebstählen und Betrugsdelikten festgenommen

Bonn (ots)

Nach Diebstählen aus Postverteilerkästen in Bonn-Friesdorf und -Rüngsdorf, in deren Folge Bargeldverfügungen mittels widerrechtlich erlangter Bankdaten erfolgten, gelang der Bonner Polizei am Mittwoch (22.01.2025) die Festnahme zweier Tatverdächtiger (53, 55).

Die Männer stehen im Verdacht, seit Anfang Dezember gezielt Bankbriefe mit Debit- und Kreditkarten und die in der Regel später versandten PIN aus den Verteilerkästen gestohlen zu haben. Mit den so entwendeten Karten erfolgten Verfügungen an Geldausgabeautomaten und in Geschäften, insbesondere im Großraum Düsseldorf. Gleichzeitig stellten die Ermittler des Kriminalkommissariats 16 der Bonner Polizei aber auch Überweisungen nach Serbien und dort durchgeführte Bargeldverfügungen fest. Derzeit sind hierzu 18 Ermittlungsverfahren anhängig. Der Gesamtschaden liegt nach bisherigem Sachstand im höheren fünfstelligen Bereich.

Verdeckte Maßnahmen Bonner Zivilfahnder führten am Mittwoch schließlich zur Festnahme der zwei Tatverdächtigen auf frischer Tat in Friesdorf. Hier waren beide erneut in einem Transporter unterwegs, um Bankbriefe aus Verteilerkästen zu entwenden. Das Fahrzeug, mehrere gestohlene Briefe und relevante Aufzeichnungen wurden sichergestellt. Die Tatverdächtigen, die beide serbische Staatsangehörige sind und im Raum Düsseldorf wohnen, wurden vorläufig festgenommen. Nach ersten Maßnahmen wurden beide am Donnerstag (23.01.2025) aber wieder entlassen, da keine Haftgründe für sie vorliegen. Gegen sie wird nun weiter ermittelt.

Die Bonner Polizei sucht indes weitere mögliche Geschädigte im Stadtbezirk Bad Godesberg. Wer in den zurückliegenden Wochen neue EC-Karten erwartet hat, die nicht angekommen sind oder verdächtige Umsätze festgestellt hat, wird gebeten, sich unter 0228 15-0 oder KK16.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 16 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell