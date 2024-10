Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Lauterecken (ots)

Am frühen Freitagabend wird eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der K39 zwischen Cronenberg und Lauterecken verletzt. Nach ersten Ermittlungen befand sich die 24 Jahre alte Fahrerin in einer Gruppe mit mehreren Motorrädern. In einer scharfen und abschüssigen Rechtskurve kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall. Dabei rutschte sie über die Gegenfahrbahn, kollidierte mit der dortigen Leitplanke und verletzte sich dabei schwerer. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.|pilek

