Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, A98, Lkr. Konstanz) Auto kommt auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und überschlägt sich (02.08.2024)

Stockach, A98 (ots)

Am Freitagmittag hat sich auf der Autobahn 98 zwischen Stockach und Überlingen ein Aquaplaningunfall ereignet, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abgekommen ist und sich anschließend überschlagen hat. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 64-Jähriger mit einem Nissan Juke auf der A98 vom Kreuz Hegau kommend in Richtung Überlingen. Beim Überholen eines anderen Autos brach der Nissan auf der regennassen Straße aus, drehte sich mehrfach und schleuderte in der Folge in die Böschung, wo er sich überschlug ehe der Wagen schließlich auf dem Rädern zurück auf dem Standstreifen zum Stillstand kam. Dabei erfasst das Auto zudem zwei Leitpfosten. Der 64-Jährige verletzte sich und musste ärztlich untersucht werden. Die Feuerwehr Stockach unterstützte mit drei Fahrzeugen und 11 Helfern bei der Unfallaufnahme und der Bergung des nicht mehr fahrbereiten Nissan, an dem Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell