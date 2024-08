POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Tägermoosstraße - grauen Skoda Octavia angefahren und geflüchtet (01./02.08.2024)

Reichenau (ots) - Eine betrunkene Radfahrerin hat in der Nacht auf Samstag einen Streifenwagen im Tellerhofweg touchiert. Gegen 00.30 Uhr war eine 42-jährige Radfahrerin auf dem Tellerhofweg in Richtung "Obere Ergat" unterwegs. Da die Frau kein Licht an ihrem Rad hatte und zudem in Schlangenlinien fuhr, hielt eine entgegenkommende Polizeistreife an um die 42-Jährige ...

