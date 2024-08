Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mann fährt Frau im Parkhaus über den Fuss und fährt davon (02.08.2024)

Konstanz (ots)

Bereits am Freitagabend hat sich in einem Parkhaus in der Bodanstraße eine Unfallflucht ereignet, bei der eine Frau verletzt worden ist. Eine 24-Jährige lief auf dem Parkdeck im Erdgeschoss neben der Garagenwand zu einem Treppenaufgang. Im Bereich der Zufahrtsschranke passierte sie ein BMW so eng, dass er ihr schließlich über den Fuss fuhr. Dabei verlor die 24-Jährige das Gleichgewicht und stützte sich an der Beifahrertür ab. Dadurch aufgebracht stieg der Fahrer des Wagens aus, beschimpfte die Frau das sie dort nicht gehen dürfte und begutachtete anschließend die Tür des BMWs, ehe er wieder einstieg und einfach weiterfuhr. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei zu dem unbekannten BMW-Fahrer dauern an.

