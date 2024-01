POL-KA: (KA) Karlsruhe - Lkw-Unfall mit einem Verletzten sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A5

Karlsruhe (ots) - Am Dienstag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Karlsruher Stadtteil Waldstadt. In der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 21:15 Uhr gelangten die Einbrecher offenbar über ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße. Im Inneren durchwühlten die Diebe ...

