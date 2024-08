Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Zähringerplatz - Schankanhänger verkeilt sich an Laternenmast (03.08.2024)

KOnstanz (ots)

Aufgrund eines Unfalls musste der Zähringerplatz am Samstagnachmittag für mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit einem Peugeot Boxer mit angehängtem Schankwagen auf dem Zähringerplatz in Richtung Wollmatinger Straße. Auf der Kreuzung öffnete sich die linke Klappe des Anhängers und verkeilte sich in der Folge mit einem Laternenmast. Dadurch bog der Mast um, so dass er durch die Feuerwehr abgesägt werden musste. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Schankwagens war der Zähringerplatz für rund 2,5 Stunden gesperrt. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von rund 60.000 Euro liegen.

