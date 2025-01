Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Telefonbetrüger ergaunern mit Schockanruf Schmuck- Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro ergaunerten noch unbekannte Telefonbetrüger am Mittwochabend (22.01.2025) in Bonn-Castell. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Nach dem bisherigen Sachstand kontaktierten die unbekannten Anrufer gegen 18:00 Uhr eine 88-Jährige. Sie täuschten vor, dass die Tochter der Frau einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Von der Seniorin wurden nachdrücklich Geld oder Wertsachen für eine Kautionszahlung gefordert, um eine Inhaftierung der Tochter zu verhindern.

Die durch den Schockanruf unter Druck gesetzte Frau übergab schließlich wenig später einem noch unbekannten Abholer in der Drususstraße in Bonn-Castell Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Zu dem Abholer liegt derzeit folgende Beschreibung vor: Etwa 30 Jahre alt - ca. 190 cm groß - dunkle, kurze Haare - bekleidet mit Pullover und Hose

Das zuständige Kriminalkommissariat 24 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die am Mittwochabend, zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr, in der Drususstraße in Bonn-Castell verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Bonn warnt:

Betrüger geben sich als Polizisten aus und berichten bei Schockanrufen" von Verkehrsunfällen, die Ihnen nahestehende Personen verschuldet haben sollen.

- Seien Sie misstrauisch bei allen Anrufen - gesundes Misstrauen ist nicht unhöflich

- Rufen Sie Ihren vermeintlichen Verwandten unter einer Ihnen bekannten Nummer zurück und vergewissern Sie sich, ob tatsächlich eine Notlage vorliegt.

- Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen. Die richtige Polizei befragt Sie am Telefon nicht nach Bargeld oder Wertgegenständen, die Sie zu Hause oder auf einer Bank haben - auch nicht im Rahmen von dringenden Ermittlungen.

- Händigen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte aus.

- Beenden Sie das Telefonat: Legen Sie den Hörer einfach auf oder drücken Sie die entsprechende Taste am Telefon. Informieren Sie sofort die Polizei über 110, indem Sie nach dem Auflegen selbst den Notruf der Polizei wählen. Vertrauen Sie sich zudem Angehörigen oder Bekannten an.

Die Seniorenberatung der Bonner Polizei bietet Betroffenen und deren Familienangehörigen nach einem solchen Vorfall eine Beratung in einem persönlichen Gespräch und bei Bedarf weiterführendes Informationsmaterial an. Rufen Sie gerne unsere Präventionsdienststelle unter 0228 15-7617 oder 0228 15-7676 an oder schreiben Sie eine E-Mail an seniorenberatung.bonn@polizei.nrw.de.

