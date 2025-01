Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Unbekannte wollten hochwertige Uhren entwenden - Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Ladendiebstahl und Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei hat nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Uhrengeschäft in der Bonner Innenstadt am gestrigen Mittwoch (22.01.2025) die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Ein 48-jähriger Mitarbeiter des Ladens war dabei durch einen Täter verletzt worden.

Zur Tatzeit gegen 11:30 Uhr hatten zwei vermummte Männer das Geschäft auf der Sternstraße in der Fußgängerzone betreten und unmittelbar in die Auslage gegriffen, in der hochwertige Uhren ausgestellt waren. Der anwesende Mitarbeiter versuchte den Diebstahl zu verhindern, indem er einen der Männer schubste, der daraufhin die gegriffenen Uhren fallen ließ. Der zweite Täter ergriff daraufhin ohne Beute die Flucht in Richtung Friedensplatz. Nach einem Handgemenge konnte sich schließlich auch der zweite Täter losreißen, um dann ebenfalls in Richtung Friedensplatz zu flüchten.

Der 48-Jährige musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 180m bis 185 cm groß - schlank - trugen schwarze Windjacken mit tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen, schwarze Halstücher oder Masken, schwarze Hosen, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe

Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt und den flüchtigen Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk15.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell