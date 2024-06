Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vollendete oder versuchte Einbrüche in Wohnungen

Lüdenscheid (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Hasleystraße gab es am Donnerstagnachmittag gleich zwei vollendete und einen versuchten Einbruch in Wohnungen. Die Tatzeit lässt sich eingrenzen auf die Zeit zwischen 14 und 17.35 Uhr. Die Täter öffneten gewaltsam die Türen und durchsuchten zwei Wohnungen. In einer der Wohnungen wurden eine höhere Bargeldsumme, Schmuck und ein Sparbuch gestohlen. Einen weiteren Wohnungseinbruch gab es zwischen 14.20 und 15.30 Uhr Am weiten Blick. Auch dort brachen die Täter die Wohnungstür auf, durchwühlten Schränke. Nachbarn bemerkten um 15.30 Uhr die kaputte Eingangstür. Zwischen 9.30 und 15.30 Uhr wurde versucht, in eine Wohnung Am Gölling einzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

