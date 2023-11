Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gemmerich/Hunzel - Fahrraddiebstähle

Gemmerich/Hunzel (ots)

In der Nacht vom 06.11.2023 auf den 07.11.2023 wurden in Gemmerich zwei Fahrräder entwendet. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Conway und ein Rennrad. Die Fahrräder standen jeweils in einer Garage. In der gleichen Nacht konnten anhand einer Überwachungskamera zwei männliche vermummte Personen aufgezeichnet werden, welche sich Zugang zu einer Garagentür in Hunzel verschafften. Entwendet wurde hierbei nichts.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft werden bei der Polizei in Sankt Goarshausen (Tel.: 06771-93270) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell