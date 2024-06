Menden (ots) - Am Freitagmorgen gegen 3:30 Uhr klaute ein dunkel bekleideter Mann, der mit einem hellen Schal vermummt war, zwei E-Bikes der Marke Focus aus einer Garage an der Schlesienstraße. Kameras haben ihn aufgezeichnet, die Kriminalpolizei ermittelt. Aufgefallen ist der Diebstahl erst am Montagnachmittag, die Polizei wurde durch den 42 Jahre alten Geschädigten informiert. Hinweise nimmt die Polizeiwache Menden unter 02373 91990 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr