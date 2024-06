Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Blitzersäule besprüht

Kierspe (ots)

Am Donnerstag wurde die Blitzersäule an der Friedrich-Ebert-Straße mit schwarzer Farbe angesprüht. Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell