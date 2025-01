Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Ladendieb bedrohte Mitarbeiter eines Supermarktes mit Schlagstock - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll am 19.10.2024 den Kassenbereich eines Supermarktes in Bonner Weststadt mit einem mit Waren befüllten Einkaufswagen verlassen haben, ohne zu bezahlen. Als der Mann von Mitarbeitern auf dem Parkplatz des Geschäftes angesprochen wurde, flüchtete er und ließ den Einkaufswagen zurück. Auf seiner Flucht bedrohte der Tatverdächtige die Mitarbeiter mit einem Schlagstock.

Bilder des Verdächtigen sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/157474

Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk15.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell