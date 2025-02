Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Alkoholfahrt endet im Graben - 38-Jähriger mit über drei Promille unterwegs

Osnabrück (ots)

Eine Alkoholfahrt endete am Dienstagabend in Fürstenau im Graben. Gegen 20:45 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen verunfallten Opel Corsa, der an der Einmündung "Am Hamberg / Pommernstraße" im Graben stand. Auf dem Fahrersitz sollte sich eine männliche Person befinden.

Die alarmierten Polizeibeamten trafen vor Ort auf den besagten Wagen, jedoch ohne Insassen. Zeugen berichteten, dass der Fahrer nach dem Unfall zu Fuß in Richtung B402 geflüchtet sei. Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizeibeamten den 38-jährigen Fahrzeugführer antreffen. Bei ihm wurde der Autoschlüssel aufgefunden.

Der Mann machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Auf der Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der 38-Jährige aus Fürstenau blieb unverletzt. Gegen den Mann wird nun u. a. wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Verkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell