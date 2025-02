POL-OS: Osnabrück: Ossensamstag 2025 - Hinweise der Polizei zu Sicherheit und Verhalten

Polizeiinspektion Osnabrück

Am Samstag, den 1. März 2025, findet in der Osnabrücker Innenstadt wieder der traditionelle Ossensamstag statt. Gemeinsam mit anderen Einsatzkräften wird auch die Polizei Osnabrück wieder vor Ort sein.

Aufgrund des Umzugs ist in der Osnabrücker Innenstadt mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Stadt Osnabrück weist unter www.osnabrueck.de/verkehr-ossensamstag auf die betroffenen Bereiche hin.

Sicherheitshinweise: Verbotene Kostüme und Alkoholkonsum Grundsätzlich gibt es kein Gesetz, das bestimmte Kostüme explizit verbietet. Die Polizei Osnabrück weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass das Tragen von verfassungsfeindlichen Symbolen und das Verwenden von Uniformen, die zur Täuschung über hoheitliche Befugnisse geeignet sind, verboten ist. Verkleidungen, die als terroristische Darstellung missverstanden werden könnten, können zudem Angst und Verunsicherung bei anderen Besucherinnen und Besuchern auslösen. Während klar erkennbare Spielzeugwaffen wie Wasserpistolen erlaubt sind, sind täuschend echt wirkende Nachbildungen sowie unbrauchbar gemachte echte Waffen verboten. Selbstverständlich ist auch das Mitführen echter Waffen und Reizgas untersagt.

Darüber hinaus appellieren wir an alle Feiernden, verantwortungsvoll mit Alkohol umzugehen. Insbesondere die Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss stellt eine erhebliche Gefahr dar. Wer alkoholisiert ein Fahrzeug führt, muss mit hohen Strafen, Fahrverboten und gegebenenfalls strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Dies gilt auch für die Nutzung von E-Scootern.

Für ein friedliches Miteinander

"Ein respektvoller und verantwortungsvoller Umgang miteinander ist entscheidend, damit alle Besucherinnen und Besucher den Ossensamstag unbeschwert genießen können", betont Oliver Voges, Leiter der Polizeiinspektion Osnabrück, der von polizeilicher Seite her den Einsatz am Ossensamstag leiten wird. "Sollten dennoch Konflikte oder Sicherheitsprobleme auftreten, sind unsere Einsatzkräfte jederzeit ansprechbar und schnell zur Stelle."

Polizeiliche Informationen in Echtzeit über WhatsApp Auch in diesem Jahr versorgt euch die Polizei Osnabrück am Ossensamstag mit aktuellen Informationen. Auf unserem WhatsApp Channel erhaltet ihr in Echtzeit Updates zur Verkehrslage, Sicherheitsmaßnahmen und wichtigen Hinweisen.

Die Polizei Osnabrück wünscht allen Besucherinnen und Besuchern einen fröhlichen und friedlichen Ossensamstag 2025. Osna Helau!

