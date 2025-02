POL-LIP: Bad Salzuflen - Ohne Führerschein unterwegs

Lippe (ots) - Weil einem Streifen-Team am späten Donnerstagabend (30.01.2025) eine verdächtige Person an einer Tankstelle an der Lemgoer Straße auffiel, konnte augenscheinlich ein Einbruch verhindert werden. Als die Polizisten gegen 22.40 Uhr in Richtung Detmold unterwegs waren, bemerkten sie an der geschlossenen ...

mehr