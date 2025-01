Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Verkehrsunfall beim Abbiegen durch Trunkenheit am Steuer.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schloßstraße in Schötmar wurden am Donnerstag (30.01.2025) ein Autofahrer und ein 5-jähriges Kind verletzt. Ein 51-Jähriger aus Bad Salzuflen war gegen 17.40 Uhr mit seinem Renault Kadjar auf der Lemgoer Straße unterwegs und bog nach ersten Erkenntnissen trotz roter Ampel nach rechts in die Schloßstraße ein. Dabei holt er zu weit aus und kollidierte mit einem Mercedes C 250. Dessen 33-jährige Fahrerin aus Bad Salzuflen befand sich auf der Schloßstraße und beabsichtigte nach links auf die Lemgoer Straße abzubiegen. Ihr Wagen wurde gegen den rechts von ihr fahrenden VW Passat eines 24-jährigen Lagensers geschleudert, der in Richtung Lagesche Straße fuhr und ebenfalls beschädigt wurde. Der 51-Jährige und ein 5-jähriges Mädchen, das sich im Mercedes befand, erlitten Verletzungen. Vor Ort wurde kein Rettungsdienst benötigt, das Kind wurde jedoch später am Abend in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Renault-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer gesessen hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde aufgrund der vorliegenden Verkehrsstraftat sichergestellt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

