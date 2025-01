Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Nach Überholvorgang gegen LKW geprallt und von der Straße abgekommen.

Lippe (ots)

Auf der Hamelner Straße (B 66) ereignete sich am Donnerstagmittag (30.01.2025) gegen 11.30 Uhr in der Nähe des Ortsausgangs Dörentrups ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Die 85-Jährige aus Dörentrup war mit ihrem BMW X1 in Richtung Lemgo unterwegs und überholte trotz bestehendem Überholverbot in diesem Bereich mehrere Fahrzeuge. Aufgrund von Gegenverkehr scherte sie wieder nach rechts ein und prallte dabei gegen den LKW eines 34-Jährigen aus Bad Driburg. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihren BMW, fuhr durch einen Graben und kollidierte anschließend mit einem Baum. Dabei erlitt die 85-Jährige schwere Verletzungen, konnte sich aber selbstständig aus dem Wagen befreien. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich vor Ort um die Verletzte, bis der Rettungsdienst eintraf und die Frau in ein Krankenhaus brachte. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 42.000 Euro. Die Hamelner Straße blieb für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell