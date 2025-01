Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Mehrere Fahrzeuge angegangen - Arbeitsgeräte gestohlen.

Lippe (ots)

In der Straße "Am Kirchplatz" in Schötmar öffneten bislang Unbekannte im Zeitraum vom 23. - 24.01.2025 (19 - 7 Uhr) gewaltsam einen geparkten VW Caddy. Sie schlugen Scheiben des Arbeitsfahrzeugs auf und entwendeten Arbeitsgeräte und Werkzeuge im Wert von 2000 Euro.

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (28./29.01.2025) ist ein abgestellter Ford Transit Custom in der Platanenstraße in Schötmar angegangen worden. Auch in diesem Fall wurde eine Scheibe eingeschlagen. Gestohlen wurde jedoch nichts.

Am frühen Mittwochmorgen (29.01.2025) zwischen 0 und 8 Uhr wurde ein Citroen Berlingo in der Gartenstraße aufgebrochen, der dort auf einem Parkplatz abgestellt war. Die Täter schlugen ein Fenster ein und versuchten das Fahrzeug aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang, so dass nichts entwendet werden konnte.

Wer Hinweise zu einem der Vorfälle geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

