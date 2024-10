Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Diebstahl in Baumarkt erwischt

Mechernich-Kommern (ots)

Am Samstag (19. Oktober) beobachtete ein Mitarbeiter in einem Baumarkt in der Straße Monzenbend in Mechernich-Kommern gegen 10 Uhr den Diebstahl einer Trennscheibe.

Ein 41-jähriger Kunde entnahm eine Hose sowie eine Trennscheibe aus dem Verkaufsregal und verschwand in der Umkleidekabine.

Schon nach wenigen Sekunden kam der Mann wieder aus der Umkleide heraus.

Anschließend legte der 41-Jährige die Hose wieder in ein Regal zurück und beabsichtigte den Baumarkt zu verlassen.

Hier wurde er von dem Mitarbeiter angesprochen. Die Trennscheibe hatte der 41-Jährige zuvor unter seiner Kleidung versteckt.

Da sich der Mann nur vorübergehend in Deutschland aufhält, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung in einer Höhe von 400 Euro bezahlen.

Im Anschluss wurde dem 41-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell