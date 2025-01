Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Körperlicher Angriff auf Ladendetektiv.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (30.01.2025) gegen 18 Uhr entdeckte der Ladendetektiv eines Supermarktes am Hasselter Platz einen Ladendieb, der mit einer Dose Bier das Geschäft verlassen wollte, ohne zu zahlen. Der 48-Jährige sprach den Mann auf den Diebstahl an und bat ihn mit in sein Büro zu kommen. Dort reagierte der Ladendieb aggressiv: Er schlug mehrmals auf den Ladendetektiv ein, da dieser ihn an einer Flucht hinderte. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Marktes gelang es den Männern den 27-jährigen Detmolder in Schach zu halten, bis die Polizei eintraf. Der Mann erhielt einen Platzverweis. Der Ladendetektiv erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

