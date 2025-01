Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Diebstahl eines hochwertigen Pkw

Warendorf (ots)

In der Zeit von Dienstag (28.01.2025) 19.00 Uhr bis Mittwoch (29.01.2025) 08.15 Uhr wurde in Everswinkel an der Peter-Panzer-Straße ein gelber Pkw Mercedes GTS AMG entwendet. Am Fahrzeug befanden sich zum Tatzeitpunkt die amtlichen Kennzeichen HAM-YS 53. Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben? Wer hat das Fahrzeug gesehen oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

