POL-WAF: Wadersloh. Einbruch in Einfamilienhaus - Geld gestohlen

Warendorf (ots) - Am Montag, 27.1.2025 nahmen Polizisten einen Mann nach einem Ladendiebstahl in Oelde fest. Der 45-Jährige entwendete gegen 14.30 Uhr mehrere Träger Bier aus der Auslage vor dem Supermarkt auf der Straße In der Geist und lud diese in ein Auto. Danach ging er in das Geschäft und stahl einen Pullover sowie eine Leggings. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat und sprach den Tatverdächtigen an. Dieser ...

mehr