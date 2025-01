Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Mögliche Geschädigte und Passanten gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 27.1.2025, 17.55 Uhr beobachtete ein Mann auf dem Telgter Marktplatz, wie ein Jugendlicher einer Unbekannten etwas in ihr Gesicht sprühte. Der Jugendliche war in Begleitung zweiter weiterer Personen, einer davon auf einem E-Scooter. Nach der Handlung flüchteten die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen. Der 63-Jährige folgte dem tatausführenden Jugendlichen, der auf einem Fahrrad wegfuhr. Als der Jugendliche in Höhe Mühlenstraße/Königstraße anhielt, trat der Telgter an diesen heran. Dazu hielt er dessen Fahrrad fest und stellte den Jugendlichen zu Rede. Dieser beleidigte den 63-Jährigen übel und hielt eine blaue Sprühflasche in der Hand. Kurz darauf kam ein anderer Jugendlicher auf einem E-Scooter angefahren und fuhr den Mann um. Dadurch wurde der Telgter leicht verletzt. Anschließend flüchteten die beiden Jugendlichen auf ihren Fahrzeugen. Die angesprühte weibliche Passantin sowie Personen, die die Taten beobachtet haben und Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell