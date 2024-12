Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Lagerhalle brennt vollständig ab

Viersen (ots)

Am späten Montagabend kam es zum Brand einer Lagerhalle an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort, dennoch brannte die Halle bei deren Eintreffen bereits in voller Ausdehnung. Ob es durch einen technischen Defekt oder aufgrund einer Brandstiftung zu dem Feuer kam, wird Gegenstand der Ermittlungen sein. Die Polizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Das Gebäude war zwar nicht mehr zu retten, jedoch konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Sowohl die Hardter Straße, als auch die Ernst-Moritz-Arndt-Straße blieben bis weit in die Morgenstunden gesperrt. Sollten Sie etwas beobachtet haben, das im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnte, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (1084)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell