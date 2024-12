Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Bockert: Unbekannte beschädigen Gräber mit einem Auto

Viersen-Bockert (ots)

Vier Urnengräber in einer Reihe sind auf dem Friedhof an der Zweitorstraße in Bockert zwischen Montag, 2. Dezember und Sonntag, 8. Dezember beschädigt worden. Augenscheinlich ist ein Auto dort gefahren, hat die Gräber überfahren, wobei Grablampen zerbrachen und Bepflanzung teilweise entwurzelt wurde. Ein Angehöriger hatte die Beschädigungen am Sonntag gegen 11.30 Uhr entdeckt, als er eines der Gräber pflegen wollte. Grundsätzlich ist der Friedhof durch ein Tor an der Zweitorstraße auch für Kraftfahrzeuge befahrbar. Auf den Gräbern fanden sich Reifenspuren. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen nun nach Zeuginnen oder Zeugen, die den Tatzeitraum weiter eingrenzen können oder die Hinweise zum Unfallfahrer oder zur Unfallfahrerin geben können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (1083)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell