Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Renitenten Ladendieb vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Am Montag, 27.1.2025 nahmen Polizisten einen Mann nach einem Ladendiebstahl in Oelde fest. Der 45-Jährige entwendete gegen 14.30 Uhr mehrere Träger Bier aus der Auslage vor dem Supermarkt auf der Straße In der Geist und lud diese in ein Auto. Danach ging er in das Geschäft und stahl einen Pullover sowie eine Leggings. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat und sprach den Tatverdächtigen an. Dieser hatte den Supermarkt ohne die Waren zu bezahlen inzwischen verlassen. Der 45-Jährige reagierte nicht auf die Ansprache, so dass der Ladendetektiv den Mann anfasste. Daraufhin riss der 45-Jährige den Ladendetektiv zu Boden. Im weiteren Verlauf soll der Mann dem Ladendetektiv noch gegen den Kopf getreten haben. Hinzugezogenen Polizisten fesselten den aggressiven Täter und nahmen ihn vorläufig fest. Bei dem Mann fanden sie die gestohlenen Waren sowie das entwendete Bier in dem Kofferraum des Autos. Gesucht werden Personen, die den Angriff auf den Ladendetektiv im Bereich der Fahrradständer beobachtet haben. Diese wenden sich bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0.

