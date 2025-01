Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Junge Tatverdächtige versuchten Personen zu überfallen

Warendorf (ots)

Am Sonntagabend (27.1.2025) kam es zu drei versuchten Raubtaten in Ahlen, die wahrscheinlich von denselben Tatverdächtigen begangen wurden.

Der erste Fall ereignete sich gegen 18.45 Uhr auf dem Bruno-Wagler-Weg, auf dem ein 54-Jähriger zu Fuß unterwegs war. Dem Ahlener kamen zwei vermummte männliche Personen aus Richtung Rathaus entgegen und er wurde durch eine Taschenlampe oder Ähnlichem geblendet. Das Duo ging auf den Mann zu und forderte Geld. Einer der beiden versuchte einen Gegenstand, eventuell ein Messer, in Richtung des Halses des Ahleners zu führen. Der 54-Jährige trat diesen Täter und flüchtete. Er gab an, dass es sich bei dem Duo um sportliche junge Männer, zwischen 15 und 25 Jahre alt mit schlanker Statur gehandelt habe. Diese seien mit dunklen Jogginghosen sowie mit neuen teuer aussehenden Turnschuhen bekleidet gewesen.

Gegen 18.56 Uhr traten zwei männliche Täter von hinten an einen 48-Jährigen heran, der zu Fuß auf der Wilhelmstraße in Richtung der Straße Südenmauer ging. Einer der beiden Täter hielt dem Münsteraner eine schwarze Schusswaffe vor das Gesicht und es wurde Geld gefordert. Als das Duo Passanten erblickte, floh es zu Fuß in Richtung der Straße Südenmauer. Bei den Passanten soll es sich um eine Frau und einen Mann, möglicherweise einem Pärchen zwischen 20 und 25 Jahren gehandelt haben. Der 48-Jährige gab an, dass die Täterverdächtigen geschätzt zwischen 16 und 20 Jahre alt sowie etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß seien und eine dünne Statur sowie ein südländisches bzw. südosteuropäisches Erscheinungsbild haben. Ein Täter habe schwarze Haare und eine dunkle Kapuzenjacke getragen. Der Mittäter habe dunkle Bekleidung und eine dunkle Kappe auf dem Kopf gehabt.

Nur wenige Minuten später, gegen 19.00 Uhr kam es zu der dritten Tat im Bereich der Kreuzung Hans-Sachs-Straße/Uhlandstraße. Hier ging ein 50-Jähriger spazieren, als zwei männliche Personen sich ihm in den Weg stellten. Einer der beiden hielt dem Ahlener eine Schusswaffe vor das Gesicht, die er durchlud. Auch in diesem Fall forderte das Duo Geld. Der 50-Jährige schlug dem Täter die Waffe aus der Hand. Einer der Täter nahm die Waffe auf. Dann flüchteten beide zu Fuß über die Uhlandstraße und weiter in den Berliner Park. Der Ahlener schätzt die Täter auf 15 bis 17 Jahre, die mit dunklen Jacken bekleidet waren.

Unmittelbar durchgeführte polizeiliche Fahndungsmaßahmen waren nicht erfolgreich, ebenso die weiteren Ermittlungen am Montag. Gesucht werden die beiden Passanten, die sich bei der zweiten Tat auf der Wilhelmstraße befanden. Aber auch weitere Zeugen oder Personen, die Angaben zu den Taten und/oder den Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

