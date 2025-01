Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Stein schlug auf Windschutzscheibe ein - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 22.1.2025, gegen 12.10 Uhr ereignete sich ein Vorfall auf der BAB 2 Höhe Oelde. Ein 49-Jähriger aus Munster befuhr die Autobahn in Richtung Oberhausen. In Höhe der letzten Brücke vor dem Rastplatz Vellern schlug ein Stein auf die Windschutzscheibe des blauen Mercedes-Benz, B Klasse des 49-Jährigen ein. Durch umherfliegende Glassplitter wurde der Mann leicht verletzt. Unklar ist, woher der Stein kam. Auch wurde dieser bei der späteren Suche nicht aufgefunden. Wer hat im Bereich der Brücke Personen gesehen oder Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

