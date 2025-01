Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau/Goch/Uedem - Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizei

Verdacht auf Drogenkonsum und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bedburg-Hau/Goch/Uedem (ots)

Am Montag (06. Januar 2025) gegen 22:45 Uhr führte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Kleve in Bedburg-Hau an der Kreuzung Uedemer Straße/Johann-van-Aken-Ring eine Verkehrskontrolle durch. Ein Mercedes A 180 war angehalten worden, nachdem er augenscheinlich zu schnell innerhalb geschlossener Ortschaft unterwegs gewesen war. Der Fahrer, ein 23-Jähriger aus Remscheid, hielt zunächst an. Die Beamten konnten schon bei der Annäherung an das Fahrzeug starken Cannabis-Geruch wahrnehmen. Der Fahrer händigte auf Nachfrage den Fahrzeugschein aus und startete dann unvermittelt wieder das Auto und raste mit hoher Geschwindigkeit über die Uedemer Straße in Richtung "Lindchen". Er fuhr dann weiter über die B 67 in Richtung Goch. In Goch missachtete er mehrere rote Ampeln und konnte, nachdem der Sichtkontakt zunächst verloren ging, in Uedem im Rahmen der weiteren Fahndung festgestellt und gesichert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer an Heiligabend (24. Dezember 2024) bereits wegen eines Verkehrsunfalles mit dem Verdacht auf Drogenkonsum aufgefallen war, sein Führerschein war im Zuge dessen sichergestellt worden. Bei ihm wurde jetzt eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Ihm wurde aufgrund der aktuellen Feststellungen auf der Polizeiwache in Kleve eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, gegen die Beifahrerin, die angab, dass sie die Halterin des Mercedes sei, wurde eine gesonderte Anzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Gegen den Fahrer wird jetzt wegen des Verdachtes auf Fahren unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Durchführung eines nicht erlaubten Fahrzeugrennens ermittelt. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell