Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Frau stürzt im Bus auf Grund einer Vollbremsung - Pkw Fahrer gesucht

Nettetal (ots)

Am Montagmittag erschien ein 44-jähriger Busfahrer aus Tönsivorst auf der Polizeiwache und erklärte, dass während einer Linienfahrt eine Dame im Bus stürzte. Durch den Sturz wurde die Frau verletzt und anschließend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben des 44-Jährigen fuhr dieser die Buslinie 95 auf der Leuther Straße in Richtung Bahnhofstraße. Um 11:40 Uhr bremste ein vor ihm fahrender Pkw kurzfristig stark ab, um noch nach links in die Straße Herrenpfad-Süd abzubiegen. Auf Grund der starken Bremsung musste auch der Busfahrer abrupt bremsen, wodurch letztlich die Dame stürzte. Das Verkehrskommissariat hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen und Fahrgästen, die Auskünfte zum Unfallgeschehen machen können, sowie den oder die Fahrerin/Fahrer des vorausfahrenden Pkw. Melden Sie sich unter der 02162 377-0. /cb (412)

