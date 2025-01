Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Einbruchsversuch in Baumarkt: Unbekannte werfen Pflastersteine gegen Glastür (27.01.2025)

Rottweil (ots)

In der Zeit von Samstagabend, 20:00 Uhr, bis Montagmorgen, 06:00 Uhr, haben Unbekannte versucht, in den Verkaufsraum eines Baumarkts in der Saline einzudringen.

Nach derzeitigem Stand warfen die Täter Pflastersteine gegen eine Glastür im Erdgeschoss, wodurch ein größeres Loch entstand. Ein Eindringen in das Gebäude war aufgrund der Größe des Loches jedoch nicht möglich. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Baumarkts bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell