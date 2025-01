Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Unfallflucht auf DM-Parkplatz: Zeugen gesucht (25.01.2025)

Tuttlingen (ots)

Am frühen Samstagabend hat ein Autofahrer auf dem Parkplatz des DM-Marktes in der Rudolf-Diesel-Straße einen geparkten Wagen beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Die Besitzerin des beschädigten schwarzen VW Polo hatte diesen zwischen 18:25 Uhr und 18:35 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein anderes Fahrzeug den Wagen und verursachte Kratzer am hinteren linken Kotflügel, an der Tür sowie an der Heckstoßstange. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

