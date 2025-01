Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Stark alkoholisierter Mann sorgt für mehrfachen Polizeieinsatz (26.01.2025)

Am Sonntag hat ein stark alkoholisierter Mann in Rottweil innerhalb weniger Stunden gleich zweimal für Polizeieinsätze gesorgt.

Gegen 12:00 Uhr meldeten Passanten eine augenscheinlich hilflose Person auf dem Boden liegend gegenüber einer Tankstelle in der Königstraße. Der 46-jährige Mann zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholisierung und Unterkühlung. Aufgrund seiner Hilflosigkeit und fehlender Aufsichtspersonen kam er zunächst zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Nach Bestätigung der Gewahrsamsfähigkeit kam er bis 20:00 Uhr zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam.

Nur knapp zwei Stunden später meldete die gleiche Tankstelle, dass sich der Mann wieder vor Ort aufhielt, andere Kunden anpöbelte und eine neue Alkoholflasche bei sich trug, aus der er bereits trank. Der Mann zeigte erneut ein stark alkoholisierungsbedingtes Verhalten, sodass er zur erneuten Untersuchung ins Krankenhaus kam. Aufgrund seiner anhaltenden Fremd- und Eigengefährdung sowie der Tatsache, dass er wenige Stunden zuvor bereits unterkühlt aufgefunden worden war, erfolgte die Unterbringung auf einer medizinischen Station.

