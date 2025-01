Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Gemeinsame Informationsveranstaltung von Verbraucherzentrale und Polizei zum "Safer Internet Day 2025".

Lippe (ots)

Am 11.02.2025 ist der diesjährige bundesweite "Safer Internet Day", der ganz im Zeichen von Online-Sicherheit steht. Der Aktionstag läuft unter dem Motto "Together for a better internet". Unwissenheit, Überforderung und Unsicherheit durch betrügerische Machenschaften im Netz schlagen bei vielen Menschen in Stress um und fordern ihre Opfer. Doch welche Chancen und Risiken bietet die Digitalisierung Verbrauchern?

Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Detmold veranstaltet die Polizei Lippe am 11.02.2025 von 18 bis 19.30 Uhr eine Informationsveranstaltung, um wertvolle Tipps zu geben, wie Sie sich vor Cyberkriminalität schützen können. Es werden verschiedene Maßnahmen und praktische Hilfestellungen aufgezeigt. Weiterhin wird es auch um das Thema "Künstliche Intelligenz" (KI) gehen, an dem nicht mehr vorbeizukommen ist. Der kostenlose Vortrag am "Safer Internet Day" findet im Innovationszentrum Dörentrup (Energiepark 2 in Dörentrup) statt. Im Anschluss an den Vortrag gibt es ausreichend Zeit individuelle Fragen zu stellen. Zur Verfügung stehen rund 60 Sitzplätze.

Um eine Anmeldung im Vorfeld wird gebeten: Interessierte melden sich bitte per E-Mail unter detmold@verbraucherzentrale.nrw an oder auch persönlich direkt im Innovationszentrum Dörentrup.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell