POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Illegale Cannabisplantage mit rund 1000 Pflanzen entdeckt.

Am Montagvormittag (27.01.2025) wurde die Polizei von Anwohnern in die Mittelstraße nach Bösingfeld gerufen. Sie sorgten sich um einen Nachbarn, der vermisst wurde. Bei der Durchsuchung eines Hauses stießen die Beamten auf eine professionell betriebene Cannabis-Plantage mit rund 1000 heranwachsenden Pflanzen. Es konnten keine Personen in dem Gebäude angetroffen werden. Das zuständige Fachkommissariat wurde informiert und sicherte die Beweismittel vor Ort gemeinsam mit dem THW. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Informationen zu der Plantage geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

