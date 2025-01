Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Trunkenheitsfahrt mit gefälschtem Führerschein.

Lippe (ots)

Was zunächst wie ein medizinischer Notfall im Straßenverkehr aussah, entpuppte sich am Dienstagmittag (28.01.2025) als Trunkenheitsfahrt. Ein 48-jähriger Autofahrer rollte gegen 13.20 Uhr mit seinem Mercedes E 220 auf den Gehweg an der Lageschen Straße. Der Mann lag zusammengesunken im Fahrzeug, so dass ein Zeuge den Rettungsdienst um Hilfe rief. Die Einsatzkräfte konnten jedoch eine medizinische Ursache ausschließen: Der Fahrer stand offenbar deutlich unter Alkoholeinfluss und war im Wagen eingeschlafen. Die Polizeibeamten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit dem Mann aus Bielefeld durch, dessen Resultat auf eine erhebliche Alkoholisierung hindeutete. Nach eigenen Angaben war der Fahrer aus Bielefeld kommend in Richtung Barntrup unterwegs. Der 48-Jährige wurde mit zur Polizeiwache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zum Schutz seiner Person ist der stark alkoholisierte Bielefelder vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Weiterhin stellte sich heraus, dass der ausgehändigte polnische Führerschein des Mannes gefälscht war; dieser wurde sichergestellt. Den Bielefelder erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer, Urkundenfälschung und wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis.

