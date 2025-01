Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Werkstatt.

Lippe (ots)

In der Straße "Am Bahndamm" brach ein bislang Unbekannter am frühen Mittwochmorgen (29.01.2025) gegen 3 Uhr in eine Gartenlaube/Werkstatt ein, in dem er die Fassade beschädigte. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Der Einbrecher flüchtete in Richtung Werler Straße. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell