POL-BI: Schussabgaben aus PTB-Waffen lösen Polizeieinsatz aus

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 05.10.2024, gingen bei der Polizei Bielefeld mehrere Notrufe ein, die Schussgeräusche sowohl aus einem Mehrfamilienhaus in der Bleichstraße heraus, als auch vor dem Mehrfamilienhaus in Richtung des Hauses, meldeten.

Eingesetzte Beamte trafen gegen 23:15 Uhr in der Bleichstraße ein. Vor Ort trafen Sie einen 57-jährigen Bielefelder, der gegenüber den Beamten angab ebenfalls den Notruf gewählt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 57-Jährige zufällig Zeuge einer Schussabgabe durch eine PTB-Waffe aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses heraus. Der 57-Jährige führte ebenfalls eine PTB-Waffe mit sich und setzte diese ein. Polizeibeamte stellten die Waffe und dazugehörige Munition sicher.

Der mutmaßliche Tatverdächtige, der nach bisherigen Erkenntnissen aus der Wohnung heraus eine PTB-Waffe abgefeuert hat, konnte nicht mehr in der Wohnung angetroffen werden.

Die Ermittlungen und die rechtliche Bewertung, der zugrunde liegenden Straftaten, dauern weiterhin an.

Der 30-jährige Tatverdächtige wird beschrieben als ca. 162 cm groß und von hagerer Statur. Er trägt wellige, kurze, schwarz, grau melierte Haare und einen Vollbart. Zur Tatzeit trug er möglicherweise eine schwarze Daunenjacke und eine schwarze Hose.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen und zum Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 31 unter der 0521 / 545-0.

