Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Bewohnerin begegnet Einbrecher im Hausflur.

Lippe (ots)

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße bemerkte kurz nach Mitternacht am Mittwoch (29.01.2025 / 0.05 Uhr) verdächtige Geräusche aus dem Keller und traf im Hausflur auf einen Einbrecher. Dieser war zuvor durch ein beschädigtes Fenster in den Keller eingestiegen. Von dort brach er eine Tür auf, um ins Treppenhaus und in den Hausflur zu gelangen, wo er auf die Bewohnerin traf. Er äußerte ihr gegenüber, dass er nichts geklaut habe, sprang aus einem Fenster des Flures und flüchtete in Richtung Innenstadt/Ostertor. Nach ersten Erkenntnissen wurde tatsächlich nichts gestohlen. Der unbekannte Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Mitte 30 (Alter), ca. 1,80 m groß, kräftige Statur, dunkle kurze Haare, trug eine FFP2-Maske, eine schwarze Jacke, eine grüne Tarnhose, dunkle Schuhe und sprach Deutsch ohne Akzent. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, informiert bitte unter der Rufnummer 05231 6090 das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell