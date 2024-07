Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Foto: Neue Direktionsleitung in der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei im Märkischen Kreis darf sich über neue tatkräftige Unterstützung freuen. Seit Mai des Jahres ist Polizeidirektorin Nicole Pletha die Direktionsleiterin des Bereichs Gefahrenabwehr / Einsatz. Die gebürtige Gelsenkirchenerin trägt nun von Iserlohn aus Verantwortung über die Arbeit der Beamtinnen und Beamten an 10 Wachstandorten, die mit Herz und Seele für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Einsatz sind Mit Nicole Pletha wird die Polizei im MK durch einen klugen Kopf bereichert. Seit 1991 befindet sie sich im Dienst des Landes und durchlief verschiedenste Bereiche der Polizei. Der Einstieg erfolgte in Gelsenkirchen, danach folgten Stationen in Recklinghausen, Essen, Duisburg, Bochum und Dortmund auf dem Weg in den Märkischen Kreis. Die Kreispolizeibehörde freut sich über die neuen Impulse und verspricht sich davon, die Arbeit der Polizei im Sinne der Bevölkerung professionell voranzutreiben. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell